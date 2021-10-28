Баку, 28 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 27 октября выявили 2300 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 13 175 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 522 368 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 487 674 человек, в том числе 1248 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 27 728 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6966 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 27 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2266 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 13 552 тестов. Выздоровевшими медики признали 1194 человек. Скончались 24 пациента с диагнозом COVID-19.