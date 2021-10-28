Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Пандемии, кризисы, угроза терроризма — в таких условиях законодательная власть рискует произвольно вторгнуться в конституционные права человека. Законодательные меры должны быть соразмерны угрозам и не должны приводить к нарушению конституционных прав, говорится в статье председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина, опубликованной 28 октября в «Российской газете».

Kremlin.ru Валерий Зорькин

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По словам Зорькина, при усилении террористической активности, социально-экономических, экологических кризисах и пандемиях «опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека резко возрастает». Органы государственной власти сталкиваются с большим соблазном пойти по пути ограничения прав граждан ради, в том числе, обеспечения безопасности государства.

Однако, предупреждает председатель КС, такой лёгкий путь — далеко не всегда самый верный. Если и идти по нему, «то не очень далеко и очень осторожно».

«Вводимые федеральным законом меры борьбы с различного рода угрозами — актуальными и потенциальными — должны быть оправданы защитой конституционных ценностей, пропорциональны (соразмерны) степени опасности для этих ценностей и не должны вести к нарушению конституционных прав и свобод», — пишет Зорькин в статье «Под знаком основного закона».

По его мнению, противодействие любым угрозам в государстве должны ограничивать пределы, заданные доктриной защиты прав человека. Он добавил, что Конституционный суд выработал ряд позиций в отношении «допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина».

Также глава КС напомнил о содержании части 2 статьи 55 Конституции России. Там говорится о недопустимости выпуска законов, которые отменяют или умаляют права и свободы человека и гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, в России есть случаи, когда граждане пытаются оспорить введение санитарных мер в условиях пандемии коронавируса. Так, группа граждан в Башкирии попыталась оспорить указ главы региона об обязательном предъявлении сертификатов о вакцинации от COVID-19 при посещении некоторых объектов.

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