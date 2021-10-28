Тверь, 28 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Систему QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19, для посещения крупных торгово-развлекательных и торговых центров ввели власти Тверской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Отмечается, что губернатор области Игорь Руденя подписал соответствующее постановление.

«С 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года при посещении ТРЦ и ТЦ площадью более 1000 кв. м. в Твери и более 800 кв. м. в других муниципалитетах необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе, или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при предъявлении QR-кодов и всех вышеперечисленных справок необходимо показывать документ, который удостоверяет личность.

Помимо того, отмечается, что с 28 октября по 8 ноября в области с 23:00 до 06:00 запрещена работа предприятий общепита, исключая доставку готовой продукции и работу на вынос, а также проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Как передавало ИА REGNUM, 27 октября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что план по вакцинации населения России от COVID-19 пока исполнен только 67,8%.