Веллингтон, 28 октября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 89 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Уточняется, что 83 случая зафиксированы в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Еще четырех зараженных выявили в близлежащем городе Ваикато. Кроме того, двух инфицированных выявили в Крайстчерче, где почти год не фиксировали случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 2921.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 37 пациентов с COVID-19. Из них пятеро помещены в палаты интенсивной терапии.