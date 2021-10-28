Куала-Лумпур, 28 октября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 98 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малазийской территории выросло до 28 674 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 6148 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 448 372 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится более 71 тыс. активных случаев заболевания коронавирусной инфекции. При этом 562 пациента помещены в палаты реанимации, из них 292 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Уточняется, что к 28 октября в Малайзии полностью привились против COVID-19 74% населения.