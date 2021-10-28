Оттава, 28 октября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Иск медработников к региональным властям, выставившим ультиматум в связи с обязательной вакцинацией начал рассматривать Верховный суд канадской провинции Квебек. Об этом 28 октября сообщает телеканал CBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Иск подали медработники, которые не желают вакцинироваться от COVID-19, либо предоставлять свои персональные данные властям о прохождении вакцинации. Адвокаты медиков поясняют, что решение правительства Квебека принесёт больше вреда жителям региона, чем пользы.

Власти Квебека обязали медиков в обязательном порядке пройти вакцинацию от COVID-19 до 15 октября, не сделавшие прививки лишаются работы до тех пор, пока не будут полностью привиты двумя компонентами вакцины. Позднее срок вакцинации был продлён до 15 ноября. На 13 октября в регионе непривитыми оставались около 22 тыс. медработников. Профсоюзы медиков не поддержали решение властей, пояснив, что увольнение такого числа медиков может вызвать коллапс системы здравоохранения, которая уже работает с повышенной нагрузкой.

Судья Верховного суда Мишель Йерго вынесет свой вердикт 15 ноября, после заслушивания аргументации обеих сторон.