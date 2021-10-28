Москва, 28 октября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Расходы в российских регионах на борьбу с пандемией COVID-19 в 2020 году составили почти 1,1 трлн рублей, говорится в опубликованном 27 октября бюллетене Счётной палаты России.

Регионы России

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«Общий объём дополнительных расходов, обусловленных реализацией в регионах мероприятий по предотвращению последствий коронавирусной инфекции, в 2020 году составил 1 093,6 млрд рублей», — подсчитали в ведомстве.

Счётная палата отмечает, что в основном средства расходовались на здравоохранение, социальное обеспечение населения, поддержку предпринимателей в условиях ограничений.

С учётом того, что сумма расходов не ограничивалась, показатель в пересчёте на одного жителя мог существенно отличаться. Так, сумма расходов в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах на одного жителя приходилось по 29 тыс. рублей расходов и выше, а в Чечне и Краснодарском крае она не превысила 2,6 тыс. рублей за год.