Бразилиа, 28 октября, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал клоунадой обвинения в плохом управлении страной во время пандемии коронавирусной инфекции, выдвинутые парламентской комиссией. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала Jovem Pan News.

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil Жаир Болсонару

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"Любой, кто хоть немного руководствуется здравым смыслом, понимает, что это была клоунада», — заявил он.

При этом Болсонару считает, что обвинения вредят не лично ему, а негативно влияют на имидж Бразилии. По его мнению, из-за подобной дискредитации люди считают, что в республике установлена диктатура, и отказываются от инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия в сенате Бразилии утвердила девять обвинений против президента страны Жаира Болсонару. Его обвиняют в плохом управлении государством во время пандемии коронавирусной инфекции, а также в распространении дезинформации по вопросам вакцинации и эффективности ограничительных мер.