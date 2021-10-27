Рим, 27 октября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Правительство Италии никогда не исключало и по-прежнему не исключает возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса, заявил в среду, 27 октября, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Он напомнил, что в отношении некоторых групп населения (прежде всего врачей) этот принцип уже применен, и отметил, что в ближайшие недели правительство рассмотрит вопрос расширения этого списка.

Более 44 миллионов граждан Италии уже завершили вакцинацию, власти им за это благодарны, но настойчивое нежелание нескольких миллионов человек прививаться — повод для размышления и будущего решения, добавил чиновник.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. По данным на 27 октября, завершили вакцинацию 44,5 миллиона человек (73,94% граждан страны).