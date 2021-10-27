Приштина, Сербия, 27 октября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. В Косово 27 октября в результате исследования 2095 образцов выявлены 22 носителя коронавируса, признаны излечившимися 20 человек, один пациент с COVID-19 умер. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

marc valdener Приштина

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Всего в Косово с начала пандемии выявлено 160 619 случаев заражения, не считая сербское население края, 157 276 пациентов излечились, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения вновь снижается и составляет 428. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 712 793 человека.