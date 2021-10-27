Женева, Швейцария, 27 октября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 468 545 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7192 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 27 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 244 385 444 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 4 961 489 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 295 432 выявленных инфицированных и 5469 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.