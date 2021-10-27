Скопье, 27 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. В Северной Македонии 27 октября в результате исследования 3210 образцов выявлено 444 новых носителя коронавируса, за сутки скончались семь больных COVID-19, было зарегистрировано еще пять летальных исходов, произошедших ранее, 225 пациентов выздоровели.

Prince Roy Луга над Скопье

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 200 856 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7087 человек, 187 374 пациента выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 6395.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.