Мессина, Италия, 27 октября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Советник апелляционного суда Мессины Анджело Джорджанни отстранен от работы без сохранения заработной платы, передают итальянские СМИ в среду, 27 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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9 октября на «антивакцинационном» митинге в Риме Джорджанни заявил, что намерен уволиться, чтобы получить возможность «свободно говорить», в том числе по вопросам вакцинации. При этом отставку судья попросил с января 2022 года.

Выступление Джорджанни с критикой практики использования COVID-паспортов было довольно резким. В частности, он говорил о «незаконно занимающих властные дворцы» и призывал на них «новый Нюрнберг». По поручению министра юстиции Марты Картабии было начато внутреннее расследование.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу.