Ватикан, 27 октября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Папа римский Франциск сделал третью прививку от коронавируса, сообщили в Ватикане в среду, 27 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск

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Как и в случае с двумя первыми прививками, третью Франциск получил одним из первых в Ватикане — граждан старше 80 лет вакцинируют раньше всех остальных.

О каких-либо сложностях или недомоганиях папы после вакцинации в Ватикане не сообщали.