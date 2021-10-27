Папа Франциск сделал третью прививку от коронавируса
Ватикан, 27 октября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Папа римский Франциск сделал третью прививку от коронавируса, сообщили в Ватикане в среду, 27 октября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Папа Франциск
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Как и в случае с двумя первыми прививками, третью Франциск получил одним из первых в Ватикане — граждан старше 80 лет вакцинируют раньше всех остальных.
О каких-либо сложностях или недомоганиях папы после вакцинации в Ватикане не сообщали.