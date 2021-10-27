Катания, Италия, 27 октября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Сицилии нужен специальный законодательный режим и особая поддержка национального правительства, заявил в среду, 27 октября, губернатор региона Нелло Музумечи.

(сс) jarmoluk Ливень

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Для того, чтобы нейтрализовать последствия стихии, обрушившейся на остров, и предотвратить «гидрогеологические риски», требуется не менее 3 млрд евро, отметил он.

Как сообщалось ранее, 24−25 октября на Сицилию обрушились мощные ливни. По меньшей мере три человека погибли. Сотрудники спасательных служб совершили сотни выездов для эвакуации граждан. Несколько населенных пунктов в провинции Катания были подтоплены. Граждан просят не покидать свои дома. Эксперты говорят о катастрофическом ущербе для сельского хозяйства. В ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий.