Москва, 27 октября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. План по вакцинации населения России от COVID-19 пока исполнен только 67,8%. Об этом сообщила 27 октября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с регионами.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Она напомнила, что осенью текущего года в России планировалось достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% от взрослого населения.

«На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа составляет 67,8%», — сказала вице-премьер.

Согласно последним данным, по меньшей мере одну прививку от коронавируса в России получили свыше 53,5 миллиона человек, полный курс вакцинации обеими дозами препарата прошли более 49,1 миллиона человек. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%.