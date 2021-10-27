Рим, 27 октября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. В Евросоюзе вновь растет число выявляемых заражений коронавирусом, заявила в среду, 27 октября, комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

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Такая ситуация складывается во всех странах ЕС, отметила она.

«Доверяйте ученым и прививайтесь», — призвала комиссар.