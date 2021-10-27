Екатеринбург, 27 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Свердловской области с 30 октября по 7 ноября запрещено функционирование организаций, работающих в сфере культуры. Такая норма содержится в очередной версии указа № 100-УГ о режиме повышенной готовности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Театр

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Изменения подписал 26 октября и.о. губернатора Алексей Шмыков. При этом для музеев и театров сделано исключение.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в указанный период будут нерабочие дни. Необходимость их введения была вызвана разрастающейся пандемией коронавируса.