Рига, 27 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Объявленный в Латвии карантин (локдаун) не приведет к кардинальному перелому в ситуации с коронавирусом, чуда ждать не стоит. Об этом глава кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня (RSU) Гиртс Бригис заявил местному гостелевидению LTV.

Mos.ru На карантине

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"Тщательно проанализировав влияние локдауна на сдерживание коронавируса, я бы использовал слово «надежда», поэтому не стоит спешить с поспешными выводами», — считает он.

Бригис подчеркнул, что самым эффективным способом борьбы с заболеванием остается массовая вакцинация.

Возможное продление сроков локдауна он назвал политическим решение, а не медицинским: «Это точно будет решением, основанным не на эпидемиологической ситуации, а по другим мотивам. Если оценивать это с эпидемиологической точки зрения, то большого чуда ожидать не стоит».

Профессор эпидемиологии добавил, что, если кривая заболеваемости будет расти, необходимо будет совершать еще более радикальные шаги.