Вашингтон, 27 октября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Компания Moderna предоставит около 110 млн доз своей вакцины от COVID-19 африканским странам, сообщает 27 октября Associated Press.

(сс) Staff Sgt. Juan Torres Вакцина Moderna

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Первые 15 млн доз могут быть отправлены к концу 2021 года, еще 35 млн в первом квартале 2022 года и 60 млн во втором квартале. Отмечается, «все дозы предлагаются по самой низкой цене».

Ранее компания поделилась планами построить завод по производству вакцин в Африке.

При этом Moderna отказалась отменять патентные законы, которые не дают Африке самостоятельно производить вакцины.