Вашингтон, 27 октября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Компания Merck разрешила выпускать свои таблетки от COVID-19 другим производителям лекарств, чтобы помочь людям в бедных странах получить доступ к препарату, сообщает 27 октября Associated Press.

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Разрешение позволит фонду патентов лекарственных средств выдавать лицензии квалифицированным компаниям, получившим разрешение на производство препарата molnupiravir.

Чарльз Гор, исполнительный директор патентного пула лекарственных средств, сказал, что первые результаты применения таблетки Mereck убедительны. Помимо этого он выразил, что это данное добровольное соглашение повлечет за собой другие.

Как сообщало ИА REGNUM, molnupiravir, созданный исследователями из Университета Эмори в Атланте, принимается в виде четырех таблеток дважды в день в течение пяти дней.

Напомним, что американская компания Pfizer и ее конкуренты, включая американскую швейцарскую компанию Roche Holding, также участвуют в гонке за разработку простой в применении противовирусной таблетки от COVID-19.