Москва, 27 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Закрывать автосервисы, в которых обслуживаются в том числе скорые, и шиномонтажи в сезон смены резины просто преступно, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Шиномонтаж

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"Это приведёт к тому, что водители неисправных авто пойдут в общественный транспорт, где намного выше риск заражения. А машины в холодную погоду на летней резине с высокой вероятностью могут попасть в аварию. И то, и другое приведёт к смертям. Поэтому и преступно». — отметил Шапарин в Facebook.

По его мнению, власти Москвы должны уже признать, что в пандемию нет транспорта лучше, чем автомобили, и на периоды ограничений делать парковку бесплатной, снимать ограничения на парковку там, где они явно необоснованно введены, снять запреты для таксистов на посадку и высадку пассажиров.

«Главное — снизить поток пассажиров в метро и автобусах. Но власти города упорно загоняют туда максимум людей. И где тут логика?» — возмущен эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве с 28 октября начинают действовать ограничения на работу предприятий. Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России объявлены нерабочими дни с 27 октября по 7 ноября.