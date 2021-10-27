Стокгольм, 27 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 14. Данная информация опубликована 27 октября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 016 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 169 530 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1 259 новых случаев заражения.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 243 394 человека старше 16 лет, вторую — 6 873 913.

По состоянию на 27 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 26 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.