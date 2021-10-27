Москва, 27 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостановят работу все предприятия и организации Москвы, за исключением больниц и поликлиник, продовольственных магазинов, предприятий, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, и ряда других, сообщили в оперативном штабе столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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«Во время нерабочих дней смогут работать в обычном режиме продуктовые магазины и точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% от ассортимента. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки», — сообщается в телеграм-канале опертштаба.

Все медицинские организации, включая частные, продолжат оказывать плановую медицинскую помощь в обычном режиме. Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь.

Продолжат работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования в торговых центрах и центрах госуслуг.

Кафе и рестораны будут открыты только для продажи блюд навынос или на доставку. Продолжат работать рестораны при гостиницах и хостелах, а также корпоративные столовые и буфеты, но принимать они смогут только своих постояльцев и сотрудников.

Салоны красоты, косметические, спа‑ и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны закроются на период нерабочих дней.

Также приостановят работу химчистки, прачечные и другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы.