Симферополь, 27 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Более 164,4 млн рублей на поддержку системы здравоохранения получит Республика Крым из резервного фонда правительства РФ. Распоряжение о выделении помощи регионам подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. 27 октября документ опубликован на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Выделенные средства будут направлены на на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи.

«Дополнительное финансирование позволит продолжить бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь», — прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего, в соответствии с распоряжением, регионам РФ на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, выделено более 56 млрд рублей.