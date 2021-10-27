Азов, Ростовская область, 27 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Азовский ковид-госпиталь (Ростовская область) полностью заполнен. Медицинские работники не всегда успевают оказывать своевременную помощь, бригады скорой помощи работают на пределе своих возможностей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Минобороны России Мобильный госпиталь

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«Мы наблюдаем крайне непростую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом, медики работают на пределе своих возможностей. Система здравоохранения функционирует с перегрузкой, врачей не хватает», — прокомментировал ситуацию заместитель главного врача центральной горбольницы Азова Андрей Калачев.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области продолжается рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19, в связи с чем остаётся всё меньше свободных ковид-коек. Загрузка коечного фонда для лечения COVID-19 на Дону превышает 90%.