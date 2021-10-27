Орел, 27 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Орловской области 998 предприятий получили статус свободных (защищенных) от COVID-19, сообщили 27 октября в пресс-службе правительства региона.

Mos.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Предприятие включается в перечень организаций, свободных от COVID-19, в том случае, если 100% сотрудников предприятия вакцинированы от коронавируса либо имеют к прививке. Основная доля предприятий, свободных от ковида, — предприятия торговли, их в перечне уже 536. На втором месте — организации сферы общепита (135). Также подтвердили свою эпидемиологическую безопасность 90 финансовых организаций и 68 предприятий и предпринимателей, оказывающих услуги в сфере красоты. Также в перечне свободных от ковида — турагентства, юридические бюро, предприятия бытового обслуживания, организации культуры и спорта. Статус свободных от COVID-19 получили 14 медицинских и 13 образовательных организаций, а также одна организация транспортного обслуживания.

На 27 октября в регионе зарегистрировано 51 989 случаев заболевания ковидом, в том числе 286 человек заразились за сутки. Умерли 1076 пациентов, 46 729 человек выздоровели.