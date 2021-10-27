Екатеринбург, 27 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. И.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ об ужесточении антиковидных мер. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

Полученный QR-код

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Теперь в ряд заведений можно будет попасть по QR-коду. Тем не менее, несмотря на просьбы Роспотребнадзора, локдаун в регионе вводить не будут.

Лицам старше 18 лет необходимо будет показать код или справку о вакцинации сотруднику при посещении мест общепита, торговых центров, кинотеатров. Музеи и театры также откроют свои двери только для обладателей QR-кодов и справок, подтверждающих факт вакцинации хотя бы одним компонентом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области снизили возраст людей, подлежащих самоизоляции. Теперь он составляет 60 лет.