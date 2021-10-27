Москва, 27 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Проект рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса, двух оплачиваемых выходных дней направлен Министерством труда и соцзащиты населения в адрес Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Документ опубликован 27 октября на сайте Федерации независимых профсоюзов России.

Cap.ru Вакцинация

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Проект документа направлен комиссии для рассмотрения и утверждения на заседании, которое состоится 29 октября. Предполагается, что после его утверждения объединения работодателей проинформируют своих членов по данному вопросу.

Авторы документа рекомендовали работодателям предусматривать два оплачиваемых выходных дня в коллективных договорах, локальных нормативных актах. Эти дни можно присоединить к отпуску работника. Также ему могут назначить дополнительные выплаты для оплаты проезда и питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин призвал давать жителям России два дополнительных выходных дня после вакцинации от коронавируса.

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