Москва, 27 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Москве не будет ограничен доступ в общественный транспорт во время нерабочих дней, сообщили 27 октября в оперштабе столицы.

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В штабе ответили на ряд вопросов, связанных с началом стартующих с 28 октября нерабочих дней. Один из них касался режима работы транспорта и возможного применения QR-кодов.

«В Москве не будут закрывать или ограничивать доступ в общественный транспорт. Метрополитен, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД продолжат работать в обычном режиме», — пояснили в штабе.