Москва, 27 октября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В нерабочие дни в общественном транспорте Москвы продолжат функционировать карты школьников, сообщили 27 октября в оперативном штабе столицы.

Департамент транспорта Москвы Автобус. Москва

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В штабе ответили на ряд вопросов, связанных с началом стартующих с 28 октября нерабочих дней. Один из вопросов — будут ли работать карты школьников в общественном транспорте в эти дни.

«Да, во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте», — рассказали в штабе.