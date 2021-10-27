София, 27 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Официальная София рассматривает возможность усиления общенациональных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом, как сообщает 27 октября софийская газета «Дума», заявил заместитель министра здравоохранения Болгарии Александр Златанов журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам чиновника, в настоящее время коронавирус в Болгарии распространяется «угрожающими темпами».

«Трудно определить, действительно ли мы находимся на пике волны заболеваемости, но уже сейчас можно сказать, что наша страна переживает самый тяжелый момент пандемии, — отметил, в частности, он. — Минздрав Болгарии внимательно следит за динамикой развития ситуации, и как только эта ситуация станет максимально критической, будет объявлен локдаун».

Впрочем, на вопрос о том, при каких именно показателях распространения коронавируса начнут действовать предполагаемые меры, А. Златанов не ответил.

Напомним, с 21 октября в Болгарии действуют жесткие карантинные ограничения. Посещение общественных мест, включая кинотеатры и кафе, разрешено только при наличии так называемого «Зеленого сертификата» (документа о вакцинации или ПЦР-теста). Согласно официальной информации, число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составляет 582 тыс. человек. Из них скончались 23 440 пациентов.