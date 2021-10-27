Йошкар-Ола, 27 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Накануне в регионе был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 677 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 октября в регионе выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 125 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 22 009 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1259 человек.

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