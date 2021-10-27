Йошкар-Ола, , 15:16 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 27 октября выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 125 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 22 009 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 073 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 19 человек. 677 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне был зарегистрирован один летальный случай, за минувшие сутки скончался также один человек среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1259 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 859 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1623 человека, из них у 1590 — пневмония, 65 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 181 пациент, при этом госпитализированы 143 жителя Марий Эл.