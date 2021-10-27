Подгорица, 27 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Черногорию 27 октября прибыл груз со 100 тысячами доз вакцины Sinovac из Турции. В аэропорту Подгорицы встречали министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович, генеральный директор Управления цифрового здравоохранения Александар Секулич и посол Турции в Черногории Сонгуль Озан. Министр поблагодарила Турцию за ценное пожертвование, которое было согласовано во время недавнего визита делегации министерства здравоохранения Черногории в Турцию, когда министр встретилась со своим турецким коллегой Фахретином Коджем.

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По этому поводу она призвала всех граждан как можно скорее вакцинироваться и тем самым помочь в преодолении существующего кризиса, спасая свои жизни и жизни своих близких.

Посол Турции в Черногории Сонгуль Озан сказала, что Турция рассматривает Черногорию как друга, как союзника, и что две страны действительно хорошо сотрудничают с начала пандемии, то есть в последние два года.