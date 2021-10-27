Таллин, 27 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Эстония безуспешно пытается побороть эпидемию коронавируса, переживая очередную волну новых заражений. На ее фоне Азербайджан выглядит настоящим островком благополучия. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Pixabay.com Коронавирус

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Он напомнил, что в Эстонии — 56% населения вакцинировано, а в Азербайджане — 42%. «При этом Эстония — один из лидеров по заболеваемости, Азербайджан — на одном из последних мест», — утверждает он.

По мнению Чаплыгина, Эстония многому может научиться у азербаджанцев, как противостоять эпидемии: «Что сделали в Азербайджане? Построили завод по производству масок и завод по производству аппаратов ИВЛ, открыли госпиталь на 1000 мест и втрое подняли зарплату медикам. Люди защищены, проблем с плановым лечением и медицинским персоналом не имеется».

«В Эстонии, как мы видим, все наоборот», — так завершил он свои размышления.

По состоянию на утро 27 октября, в больницах Эстонии с коронавирусом находились 513 пациентов, при этом 365 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения COVID-19. Из них 256 (70%) не были вакцинированы, а у 109 (30%) был пройден курс иммунизации.

В течение суток в больницах Эстонии открыто 70 новых историй болезни.