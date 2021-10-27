Баку, 27 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Министерство образования Азербайджана пока не рассматривает вопрос о переводе всех школ на дистанционное обучение. Об этом сообщил министра образования республики Рустам Агаев на телеканале «Хазар ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

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Он прокомментировал сообщения в соцсетях, будто в Азербайджане школы из-за эпидемии коронавируса закроют с началом второй четверти и детям придется учиться удалённо.

«Официально могу сказать, что на сегодняшний день такого решения нет. Всё будет зависеть от числа инфицированных», — сказал он.

Агаев также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения в случае эпидемии рекомендует закрывать школы в последнюю очередь.

Стоит отметить, что в Азербайджане, по последним данным, из-за карантина на дистанционное обучение переведено 19 школ из 4432, то есть, менее 0,5%.