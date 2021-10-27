Цхинвал, 27 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 189 тестов на коронавирус, из которых 67 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 27 октября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2254 человека, 50 граждан сняты с учета медиков за сутки», — сказала Кочиева.

За время пандемии в республике выявили 8454 носителя SARS-CoV-2, из них 6200 выздоровели. Всего умерли 137 пациентов с COVID-19. В «красной зоне» размещены 195 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Днём ранее в Южной Осетии провели 306 тестов на коронавирус, из которых 100 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 45 человек.