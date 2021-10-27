Москва, 27 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Как сознательный человек, знакомый с основами медицины, и ответственный гражданин, нельзя не приветствовать предложение об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако в точки зрения юриспруденции могут быть определенные сложности, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов.

Mz.mosreg.ru Вакцинация против коронавируса

«К сожалению, COVID-19 оказался так смертоносен именно в силу своей внезапности. И законодательство не успело подстроиться под новые обстоятельства.

Дополнительно ситуация осложняется тем, что в юридических нормах нет таких понятий, как «эпидемиологическая угроза» или «режим самоизоляции».

Есть вполне четкий свод правил, который описывает ряд действий при введении режима ЧС. Но он так и не был введен ни в одном регионе.

Если чрезвычайной ситуации нет, действует, скажем так, «гражданское» законодательство. И здесь мы сталкиваемся с очень интересным парадоксом.

С одной стороны, прививаться или не прививаться — это выбор, неотъемлемое право каждого. Здесь человек волен действовать в соответствии со своими морально-этическими нормами и религиозными убеждениями.

С другой стороны, есть понятие общественной безопасности, требования по соблюдению которой прямо противоречат данному праву.

Пока арбитр в лице Верховного суда РФ не примет решение, чем руководствоваться в приоритете, ситуация будет оставаться расплывчатой. Что касается принудительного механизма вакцинации, то я как практикующий юрист его просто не вижу.

Как это должно осуществляться на практике? Под конвоем в прививочный кабинет? Каждого жителя страны?

Нет таких мощностей, невозможно бросить на реализацию данной программы всю Росгвардию, полицию, вообще силовиков, оставив неприкрытыми остальные сферы жизни.

Каким бы ужасающим ни был COVID-19, не стоит забывать, что это не единственная проблема в мире и у нас в стране. К тому же у перечисленных организаций просто нет правового инструментария для таких действий.

Закрыть от всех непривитых продуктовые магазины и аптеки, больницы? Прямое нарушение прав человека. Уверен, что власти на это не пойдут, как не пошли ни в одной стране мира», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) попросили правительство РФ сделать вакцинацию жителей страны фактически обязательной.

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