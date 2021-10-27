Нижний Новгород, 27 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки 40 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус

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Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе — это максимальное число смертей за сутки с начала эпидемии.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7565 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 октября в регионе выявили 783 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордом с начала пандемии. Накануне сообщалось о 762 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 188 013 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 11 427 человек.

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