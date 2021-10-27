Нижний Новгород, 27 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 27 октября выявили 783 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордом с начала пандемии. Накануне сообщалось о 762 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 188 013 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 584 человека, всего выздоровел с начала пандемии 169 021 нижегородец.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 40 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 7565 человек. Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области — максимум за сутки с начала пандемии.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 11 427 человек.

Напомним, по состоянию на 25 октября в регионе проведено 3 999 730 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошел 12 801 нижегородец. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 483,2.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,05. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 25 октября остаются свободными 16% коек в ковид-центрах.