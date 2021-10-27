Москва, 27 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции не поднимается в России выше отметки в 37 тыс. второй день подряд. Накануне зафиксировано 36 582 случая заболевания, следует из опубликованных 27 октября данных оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

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При этом днём ранее сообщалось о 36 446 случаях, а ещё на день раньше их было 37 930. Отметка в 37 тыс. была впервые преодолена 22 октября.

Общее число зарегистрированных в России случаев инфицирования — 8 352 601. При этом выздоровел за сутки 29 151 человек, всего выздоровевших — 7 242 735.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 октября в России скончалось максимальное число пациентов с коронавирусной инфекцией — 1123 человека. Днём ранее таких случаев было 1106.

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