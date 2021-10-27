Москва, 27 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заразился коронавирусом, сообщила 27 октября председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Тем не менее он (Булаев) не может без работы. Даже из больницы по каждому поводу звонит, интересуется. Человек настолько в работе, что он, даже лежа на ковиде, не мог остановить свою озабоченность», — сказала Памфилова на онлайн-заседании ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 36 582.

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Это превосходит показатели, обнародованные днём ранее, 26 октября. Тогда в России выявили 36 446 заражений. Суммарно в стране, по официальным данным, за период распространения заразился коронавирусом 8 352 601 житель.