Санкт-Петербург, 27 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса более 80% работников транспортной отрасли Санкт-Петербурга позволила снизить заболеваемость сотрудников в 2,5 раза. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Предприятиями-перевозчиками пассажиров были организованы бесплатные пункты вакцинации сотрудников, в том числе мобильные пункты. Благодаря этому удалось привить более 80% работников транспортной отрасли.

«Благодаря усиленным темпам вакцинации в транспортном комплексе значительно сократилось количество заболевших. Так, в летний период число вакцинированных работников составляло 30%, а число заболевших порядка 500 человек. В настоящее время количество вакцинированных более 80%, при этом цифра по заболевшим сотрудникам не превышает 220 человек», — отметили в пресс-службе комтранса.

Отметим, что общая численность работников транспортного блока Петербурга составляет почти 41 тыс. человек.