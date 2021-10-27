Москва, 27 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Специализирующиеся на алкоголе магазины будут закрыты в нерабочие дни, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя департамента торговли и услуг столицы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь

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В департаменте рассказали, что согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина в нерабочие дни прекратят работу все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости или продуктов питания составляет менее 30%. Таким образом, под ограничения подпадают магазины, специализирующиеся на торговле алкогольными напитками.

При этом в пресс-службе добавили, что крупные алкомаркеты и супермаркеты вписываются в эти требования и продолжат работу. Ограничения коснуться преимущественно небольших компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 октября в Москве начнутся нерабочие дни.