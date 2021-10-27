Санкт-Петербург, 27 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге выявили 2913 новых носителей коронавируса. При этом в больницы были доставлены 528 человек, скончались за сутки 74 пациента, а значит вновь обновился антирекорд суточной смертности в городе в ходе четвертой волны эпидемии.

Дарья Драй ИА REGNUM 0 Скорая помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

В больницах Петербурга, занятых лечением COVID-19 и внебольничных пневмоний, в настоящее время находится 7969 пациентов, это на пять человек меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 27 октября в Смольном.

За последние сутки в Петербурге с диагнозом COVID-19 в больницы поступили 528 пациентов, это на 202 человека больше, чем в предыдущие сутки. В реанимациях находятся 716 пациентов (-29 к уровню предыдущих суток), в том числе 371 пациент подключен к аппаратам ИВЛ (-8 за сутки).

В Петербурге развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 27 октября свободны 33,38% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 38 295 пациентов, это на 38 человек меньше, чем в предыдущий день. Еще 5468 человек находятся на домашнем карантине, 41 человек — в обсерваторе.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки уменьшился на 0,04 единицы и составляет на сегодня 0,89 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.