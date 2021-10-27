Санкт-Петербург, 27 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь заявил о необходимости максимальной вакцинации населения для того, чтобы остановить дальнейшее распространение эпидемии COVID-19. Об этом губернатор сказал 27 октября, отвечая на вопросы депутатов Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов

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«Есть выбор: либо ты болеешь, либо вакцинируешься. Если мы не достигнем коллективного иммунитета, то придется вводить жёсткие ограничения, как мы вводим с 30 октября», — сказал Беглов.

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Напомним, в Петербурге с 30 октября по 7 ноября в Петербурге будет временно приостановлена работа большинства предприятий общественного питания, непродовольственной розничной торговли, предприятий сферы услуг и развлекательных заведений.

Беглов предложил горожанам использовать период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября для того, чтобы сделать прививку от коронавируса. Для этого в городе есть вся инфраструктура.

«Без вакцинации ничего не получится. Вновь будет рост, снова будут ограничительные меры», — добавил Беглов.

Беглов отметил, что ключевую роль в противостоянии инфекции в Петербурге сыграла помощь федерального центра в размере 30 млрд рублей, а также сохранение системы поликлиник и их эффективная работа. По его данным, в период максимального подъема в Петербурге одновременно болело ковидом до 70 тыс. граждан, при развернутых девяти тысячах коек. «Мы не можем всех больных положить в больницы», — заметил Беглов, заявив о необходимости дальнейшего укрепления первичного звена здравоохранения.

Добавим, за понедельник, 25 октября, в Петербурге сделано 23 712 инъекций вакцин от коронавируса. Всего в Петербурге на 26 октября были полностью привиты 1 млн 857 тыс. человек.