Тихвин, Ленинградская область, 27 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки лабораторным путем выявлены 353 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на восемь больше чем днем ранее. Самое большое число подтвержденных новых случаев заражения за сутки зарегистрировано в городе Тихвин. Об этом 27 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Mzso.info Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Наибольшее число зараженных за сутки отмечено в городах: Тихвин (32), Кудрово (28), Всеволожск (27), Кириши (25), Гатчина (15), Лодейное Поле (13), Выборг, Сланцы (12), Волхов (10),

Всего с начала пандемии в Ленобласти был выявлен 76 921 зараженный коронавирусом. Из них выздоровели 58 389 человек, в том числе 319 из ранее заразившихся были выписаны по выздоровлению за прошедший день. Умерло 2546 пациентов с COVID-19, в том числе 26 октября была зарегистрирована еще одна такая смерть.