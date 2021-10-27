Москва, 27 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции скончался 91 человек, сообщили 27 октября в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За сутки госпитализировано 1523 человека, скончался 91 пациент», — говорится в информации с обновлённой статистикой по заболеваемости.

В городе также растёт число пациентов, которым необходимо оказание медицинской помощи с применением аппаратов ИВЛ. Сейчас таких 744 человека.

За сутки в Москве выздоровел 4471 заболевший.