Кишинёв, 27 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Переговоры о закупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» возобновили молдавские власти. Об этом 27 октября рассказала на пресс-конференции министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко.

Volgograd.ru Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«Министерство здравоохранения сейчас ведет переговоры о закупке вакцины «Спутник V», так как для нас очень важно, чтобы граждане, которые выбирают определенный препарат, имели к нему доступ», — сказала она.

При этом Немеренко подчеркнула, что молдавский минздрав в этом вопросе не интересуют политические аспекты и выразила надежду на то, что контракт о поставках российского препарата буде подписан максимально быстро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что вакцинация против COVID-19 детей в возрасте 5−11 лет может быть проведена в стране в 2022 году.